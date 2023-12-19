Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 19.12.2023 19:35

İstanbulspor'un rakibi Trabzonspor

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Trabzonspor'u ağırlıyor.

İstanbulspor'un rakibi Trabzonspor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8 puan toplayan İstanbulspor, puan cetvelinde son sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, 15 maçta 11 gol kaydederken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Teknik direktörlük görevine Hakan Yakın'ın gelmesinin ardından ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçen İstanbulspor, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor üstün​​​​​​

İstanbulspor ile Trabzonspor'un bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 22 maçta, bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

İstanbulspor rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İstanbulspor'un kaydettiği 22 gole karşılık Trabzonspor 33 gol attı.

İstanbulspor, 29 Nisan 2000'de 5-1 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza atmıştı. Trabzonspor ise 28 Mayıs 2005'te 5-0'la İstanbulspor karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İstanbulspor'un rakibi Trabzonspor

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal

ETİKETLER
İstanbulspor Süper Lig Trabzonspor
Sıradaki Haber
Başakşehir evinde rahat kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirdi: İkisi de korktu
19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal ile görüştü
19:16
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
19:21
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı
19:11
Rus ordusunda asker sayısı 1 milyon 500 bine kadar çıkarılacak
19:10
Bakan Koca: Bütçede şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ