Beşiktaş'ta 5 oyuncu takıma döndü

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona ermeye başladı. Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.

Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü. Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

Rıza Çalımbay gençlerden memnun

Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu gelişmeyle birlikte Corendon Alanyaspor karşılaşmasının 11’ini şekillendiriyor.

Lugano maçında genç oyuncularından memnun kalan deneyimli teknik adamın, özellikle Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

Rıza Çalımbay, Semih’i kanatlarda değerlendirmek istiyor. Serkan Emrecan Terzi ise Masuaku’nun tam hazır olmaması sebebiyle sol bekte görev alabilir.