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Spor
TRT SPOR/AA 19.12.2023 19:35

İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı

Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 73. dakikada yarıda kaldı.

İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı

Süper Lig'de sular bir türlü durulmuyor. Geçen hafta MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada 73. dakikada saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu

Goller: Trezeguet (dk. 11) (Trabzonspor), Muammer Sarıkaya (dk. 39) (İstanbulspor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal

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