Başakşehir evinde rahat kazandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hakem Mete Kalkavan yönettiği mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın gollerini 26. dakikada Saiz (Sivasspor), 45, 51. dakikalarda (Pen.) Piatek ve 62. dakikada Pelkas (Başakşehir) kaydetti.

Başakşehir, 17. hafta karşılaşmasında 5. galibiyeti alarak puanını 18’e çıkardı.

EMS Yapı Sivasspor ise 6. mağlubiyetini alarak 18 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşma öncesi hakemlere çiçek verildi

Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremoni sonrasında RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ile üzerlerinde 'Saygı' yazan tişörtlerle hakemlerin yanına gelen çocuklar; hakemler Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut ve Fatih Tokail'e çiçek vererek şans diledi.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.1-0

[Fotoğraf: AA]

41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.

GOL - 43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

[Fotoğraf: AA]

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

49. dakikada Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abeid, Charisis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını işaret etti.

GOL - 51. dakikada Piatek, yerden düzgün yaptığı vuruşla penaltıyı gole çevirdi. 2-1

53. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası savunmadan seken top, ceza sahası içinde Duarte’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda Sivasspor savunmasında Alaaddin Okumuş, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.

GOL - 62. dakikada Abeid’in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu sektirdi. Pozisyonun takibini yapan Pelkas, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR tarafından yapılan inceleme sonrası gol kararı çıktı. 3-1

75. dakikada Alaaddin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj’ın bekletmeden sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

90+1. dakikada sol taraftan Aleksic’in açtığı ortada Deniz Türüç’ün sol ayağı ile ceza sahası içi sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşma RAMS Başakşehir'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Ömer Ali Şahiner dk. 89), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Karzev dk. 90+2), Deniz Türüç, Abeid (Emirhan İlkhan dk. 82), Pelkas (Aleksic dk. 81), Figueiredo (Serdar Gürler dk. 82), Piatek

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Kvet dk. 64), Burak Kapacak (Rodrigues dk. 64), Charisis, Saiz (Koita dk. 78), N’Jie (Barrow dk. 64), Manaj

Goller: Krzysztof Piatek (dk. 45 pen. ve 51 pen.), Dimitris Pelkas (dk. 62) (Başakşehir), Samuel Saiz (dk. 26) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Başakşehir) Uğur Çiftçi, Charisis (Sivasspor)

Stat: Başakşehir Fatih Terim.

Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut.