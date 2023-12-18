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Spor
AA / İHA 18.12.2023 10:15

İstanbulspor ile Trabzonspor 23. randevuda

İstanbulspor ile Trabzonspor, 19 Aralık Salı günü oynanacak müsabakayla birlikte Trendyol Süper Lig'de 23. kez rakip olacak.

İstanbulspor ile Trabzonspor 23. randevuda
[Fotoğraf: İHA arşiv]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde İstanbulspor 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 20. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

23. randevu

İstanbulspor ile Trabzonspor, daha önce Süper Lig’de 22 kez karşılaştı. Geride kalan maçların 9 tanesinde bordo-mavililer rakibini mağlup etti.

Sarı-siyahlılar ise rakibine karşı 6 kez galip geldi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Farklı skorlara sahne oldu

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçları bol gole sahne oldu. Geride kalan maçlarda en farklı galibiyeti, 28 Mayıs 2005’te İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada 5-0’lık skorla Trabzonspor aldı.

Sarı-siyahlıların rakibine karşı en farklı galibiyeti ise 29 Nisan 2000’de oynanan mücadelede 5-1’lik skorla oldu. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakaların her ikisinden de Trabzon ekibi galip ayrıldı.

22 Ocak 2023’te iki takımın oynadığı son müsabaka bordo-mavililerin 4-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

İstanbulspor gol yollarında kayıp

Geride kalan 15 haftada İstanbulspor, Süper Lig’in en az gol bulan takımı oldu. Sarı-siyahlılar, rakip fileleri yalnızca 11 kez havalandırabildi. İstanbul ekibi, çıktığı karşılaşmaların 6 tanesinde hiç gol bulamadı.

Sarı-siyahlılar, 2-1’lik skorlarla kazandığı MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor müsabakaları ile 4-2 mağlup olduğu Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması haricinde hiçbir maçta 1’den fazla gol atamadı.

Öte yandan, bu haftaya kadar kalesinde 27 gol gören İstanbulspor, 33 gol yiyen Pendikspor’dan sonra ligin en çok gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Abdullah Avcı deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor’da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica’nın yerine göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3’ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2, Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

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