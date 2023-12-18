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Spor
TRT SPOR 18.12.2023 09:50

Real Madrid'e David Alaba şoku

Birçok yıldızı sakatlanan Real Madrid'e bir kötü haber de David Alaba'dan geldi. Sol diz ön çapraz bağı kopan David Alaba sezonu kapattı.

Real Madrid'e David Alaba şoku
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 4-1 mağlup etti.

Real Madrid karşılaşmanın ilk yarısını Jude Bellingham (Dk. 25) ve Rodrygo Goes'in (Dk. 37) golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının 54. dakikasında Villarreal, Jose Luis Morales'in golüyle farkı 1'e indirse de, Brahim Diaz (Dk. 64) ve Luka Modriç (Dk. 68) ile art arda goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Ligde puanını 42'ye çıkaran Real Madrid liderliğe yükselirken, Villarreal 16 puanla 14. sıraya geriledi. Bir maç eksiği olan 41 puanlı Girona yarın sahasında Alaves ile karşılaşacak.

Alaba sezonu kapattı

Real Madrid'de bu sezon Thibaut Courtois ile başlayan sakatlıklar silsilesine bir isim daha eklendi. Zorlu maçın 35. dakikasında David Alaba sakatlandı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada David Alaba'nın sol diz ön çapraz bağının koptuğu bildirildi.

İspanyol devi, deneyimli futbolcunun ameliyat edileceğini duyurdu. David Alaba'nın sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.

Madrid takımında ayrıca diğer bir defans oyuncusu Ferland Mendy de sakatlık nedeniyle Villarreal maçının ikinci yarısına çıkmadı.

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