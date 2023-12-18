Başakşehir Sivasspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Geride kalan haftalarda Başakşehir 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 18 puanla 12. sırada bulunuyor.

Başakşehir maçı öncesinde Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

Başakşehir ile Sivasspor 17. randevuda

RAMS Başakşehir ile Sivasspor oynanacak müsabakayla Süper Lig’de 17. kez rakip olacak.

RAMS Başakşehir ile Sivasspor, bugüne kadar Süper Lig’de 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 5'inden turuncu-lacivertliler, 3'ünden kırmızı-beyazlılar galip ayrıldı. Oynanan 8 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Başakşehir’in evinde bileği bükülmüyor

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de oynadığı son 4 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. İç saha müsabakalarında çıkış yakalayan İstanbul ekibi, evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda Gaziantep FK’yı 2-0, Siltaş Yapı Pendikspor’u 4-1, Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup eden Başakşehir, MKE Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı.

Sivasspor’u bekleyen tehlike

Zorlu müsabaka öncesinde RAMS Başakşehir’de kart cezalısı veya ceza sınırında futbolcu bulunmuyor. Sivasspor’da ise Arnavut golcü Rey Manaj ile İspanyol orta saha oyuncusu Samu Saiz, 3’er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

İki oyuncu, Sivasspor’un bu sezon ligde attığı 18 golün 12’sinde direkt katkı verdi. 26 yaşındaki forvet Rey Manaj, kırmızı-beyazlıların 5 golüne imzasını attı. 32 yaşındaki deneyimli oyunca Saiz ise 4 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

Öte yandan, Yiğidolar’ın golcüsü Manaj, sakatlığından dolayı son oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Arnavut futbolcunun Başakşehir maçında kadroda yer alması bekleniyor.