Organizasyonlar Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kırgızistan ve Özbekistan'ın misafir ülke olarak yer alacağı Balkan Şampiyonası'nda 23 ülkeden 267 atlet, 24 branşta mücadele edecek.

Avrupa Atletizm Birliğinin (EA) salon permit yarışları arasında "klasik yarışmalar" kategorisinde bulunan İstanbul Cup Salon Yarışmaları'nda ise 27 ülkeden 138 atlet, 12 branşta terk dökecek.

Ataköy Atletizm Salonu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ile İstanbul Cup Salon Yarışmaları'nda yer alacak Türkiye şampiyonu milli atletlerden Emel Şanlı Kırçın ve Mehmet Çelik'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

"Hedefimiz 35-40 sporcuyla olimpiyatlara katılmak"

Fatih Çintimar, İstanbul Cup Salon Yarışmaları'na önemli atletlerin katılacağını dile getirdi.

"Dünya Şampiyonası'nın iptal olması buraya daha çok ve daha kaliteli sporcuların gelmesini sağladı. İnşallah burada ciddi bir atletizm şöleni sunacağız. Buradaki yarışmaların tamamı olimpiyat kotası için puan verecek. Olimpiyatlar için şu ana kadar 11 sporcumuz kota almış durumda. Hedefimiz 35-40 sporcuyla olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatta gümüş ve bronz madalyamız var ama altın yok. Bu sefer altın madalya alacağımıza inanıyorum."

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası adaylığı

Türkiye'nin Balkan Şampiyonası'nda da iddialı olduğunu aktaran Çintimar, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı düzenleme adaylığıyla ilgili şunları kaydetti:

"Adaylıkta bizimle birlikte Fransa ve Hollanda vardı. İlk elemede Fransa elendi. İkinci eleme ve değerlendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı. Hollanda bundan rahatsız oldu ve sunum yapmaya gelmedi. Bu bizim için büyük avantaj oldu, yüzde 51 öne geçtik. 6-8 Mayıs'ta Paris'te son toplantıya gideceğiz. Orada ne kadar istediğimizi ve kararlı olduğumuzu belirteceğiz. İnşallah bu organizasyonu Türkiye'ye kazandıracağız."

"İstanbul Cup'ta 45 milli sporcumuz yarışacak"

Renay Onur, Spor İstanbul olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Atletizm gündelik yaşantının bir parçası olduğu için en fazla takip edilen sporlardan birisi. Olimpiyatlarda bine yakın madalyanın yüzde 15'ini atletizm oluşturuyor. Atletizmde gelecek başarılar, diğer branşları çok olumlu etkileyecek. İstanbul Cup'ta 45 milli sporcumuz yarışacak. Hepsine başarılar diliyorum, eminim bizleri şaşırtacak dereceler alacaklar."

Sorculardan Emel Şanlı Kırçın ise İstanbul Cup'ta 400 metrede mücadele edeceğini vurguladı.

"Olimpiyat kotası alma hedefim var. Şu anda sıralamada 75. basamaktayım ve ilk 40 olimpiyat vizesi alacak. Geçen yıla göre büyük gelişim gösterdim. Bu organizasyonda da elimden gelenin en iyisini yapacağım, en iyi dereceyle tamamlamayı umut ediyorum."

Milli atlet Mehmet Çelik de 800 metrede yarışacağını anlattı.

"Kenya'da iki aylık bir kamp dönemi geçirdim. İyi sporcularla zor şartlarda antrenman yaptım. Burada olimpiyat barajını geçmeye çalışacağım. Bir diğer hedefim de şampiyona rekoru kırmak."