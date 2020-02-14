MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe 102. randevuda
MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe Süper Lig'de 15 Şubat Cumartesi günü 102. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Ankara'daki maçlar
İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 49 kez karşılaştı.
Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı.
Geçen sezon Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.
Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
Farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.
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