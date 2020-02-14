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Shane Larkin'den kötü haber
[Fotoğraf: Reuters]
A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri aday kadrosundan çıkarıldı.
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ankara’da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin’in, 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.
Kariyerini Anadolu Efes'te sürdüren Larkin, Türk vatandaşlığına geçmişti.
Etiketler: Shane Larkin A Milli Basketbol Takımı FIBA 2021Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:48
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