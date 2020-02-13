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Medipol Başakşehir Beşiktaş maçına hazır
[Fotoğraf: Başakşehir Spor Kulübü]
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Etiketler: süper lig Medipol Başakşehir BeşiktaşSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 23:41
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