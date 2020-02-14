50. dakikada Demba Ba Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile 1-1 beraber kalan turuncu-lacivertli takım, konuk ettiği Beşiktaş’ı yenerek puanını 43’ü yükselterek maç fazlasıyla lider oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, üçüncü maçını kaybederek 36 puanla 7. sırada kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

İLK YARINININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine doldurulan topla buluşan Enzo Crivelli, Domagoj Vida'dan sıyrılıp kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Loris Karius'un kontrolünde kaldı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Abdoulay Diaby ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kaldı.

29. dakikada atılan kısa pasla topla buluşan Burak Yılmaz ceza sahası çizgisi üstünden sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Jeremain Lens'nın attığı ortaya hareketlenen Georges-Kevin N'Koudou arka direğe yakın bölgeden altıpas önüne indirdi. Topa hareketlenen Abdoulay Diaby kafa vuruşunu yaptı, top Martin Skrtel'den sekip kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ 50. dakikada hızlı gelişen atakta topla ilerleyen Mahmut Tekdemir kısa pasını Edin Visca'ya gönderdi. Edin Visca bekletmeden sağ kanatta koşan Demba Ba'ya pasını gönderdi. Demba Ba ceza sahası yayı içnie girip kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Burak Yılmaz kaleye şutunu gönderdi, topu Mert Günok kontrol etti.

56. dakikada Burak Yılmaz kısa pasını ceza sahası yayı içindeki Mohamed Elneny'e gönderdi. Mohamed Elneny bekletmeden kaleye şutunu gönderdi, kaleci Mert Günok topu tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

BAŞAKŞEHİR KAÇIRDI 65. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Gael Clichy ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Demba Ba ceza sahası yayı içinden kaleye şutunu gönderdi, top kalenin üzerinden dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ'TAN NET FIRSAT 68. dakikada Burak Yılmaz'ın kısa pasıyla topla buluşan Abdoulay Diaby ceza sahası içi sağ çağrazdan kaleye şutunu gönderdi, topu kaleci Mert Günok müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ YİNE KAÇIRDI 68. dakikada Atiba Hutchinson'ın kısa pasıyla topla buluşan Abdoulay Diaby ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi, top yan ağlarda kaldı.

71. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Burak Yılmaz ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Mert Günok uzanarak tokatladı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens kaleye şutunu gönderdi ve bu topu kaleci Mert Günok kornere gönderdi.

79. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Junior Caiçara ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Demba Ba kafa ile topu indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Edin Visca kaleye şutunu gönderdi, topu kaleci Loris Karius kontrol etti.

90+1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfancan (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+3 Ponck), Demba, Elia (Dk. 72 Azubuike),Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Atiba, Elneny, N'Koudou (Dk. 75 Tyler Boyd), Diaby (Dk. 69 Ljajic), Boateng, Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir).

Sarı kart: Dk. 9 Boateng, Dk. 51 Lens, Dk. 85 Boyd (Beşiktaş), Dk. 19 Enzo Crivelli, Dk. 45+1 Mahmut, Dk. 86 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Gol: Dk. 50 Demba Ba (Medipol Başakşehir)