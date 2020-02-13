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Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde
[Fotoğraf: DHA]
Fransa’nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fransa'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lievin kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde Kadın Milli Takımı, 6. Grup'ta Finlandiya, Çekya ve Slovenya'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
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