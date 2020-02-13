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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü kutladı.
Bakan Kasapoğlu, kadınlar 76 kiloda ikinci olan Yasemin Adar ve 55 kiloda üçüncü olan Bedia Gün için tebrik mesajı yayımladı.
"İtalya'nın başkenti Roma’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası’nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa Güreş Şampiyonası Yasemin Adar Bedia GünSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 22:57
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