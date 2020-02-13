Bakan Kasapoğlu, kadınlar 76 kiloda ikinci olan Yasemin Adar ve 55 kiloda üçüncü olan Bedia Gün için tebrik mesajı yayımladı.

"İtalya'nın başkenti Roma’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası’nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."