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Tamer Tuna: Finale çıkan takım da olmak istiyoruz
[Fotoğraf: İHA]
Antalyaspor Teknik Direktör Tamer Tuna, "Yarı finali iki Antalya takımı oynayacak. Antalyaspor ile Alanyaspor. Finale çıkan yine biz oluruz." dedi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maça üst seviyede konsantre olduklarını söyledi.
Hem hava muhalefeti hem de seyahat sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Tuna, oyuncularının üst seviye motivasyonla geriye düştükten sonra dönüş yapabildiklerine işaret etti.
Tuna, ilk maçın avantajıyla turu geçtiklerini vurguladı.
"Sivasspor umarım ligde daha başarılı şekilde devam eder. Ligde başarılar diliyorum ama kupada biz devam ediyoruz. Yarı finalde iki Antalya takımı oynayacak. Biri kesin finale çıkacak. İnşallah finale çıkan takım da olmak istiyoruz. Bu andan itibaren lig odaklı düşünmek zorundayız."
Tuna, maçta oyuncuların görevlerini başarılı şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.
Etiketler: Antalyaspor Teknik Direktör Tamer TunaSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 23:12
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