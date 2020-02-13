Kupada yarı finalistler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Kupada Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor yarı finale yükselen takımlar oldu.
Fenerbahçe, çeyrek finalde rakibi Kırkalerelispor ilk maçta 3-0 ikinci maçta 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Aytemiz Alanyaspor ise evinde oynadığı çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Akdeniz temsilcisi, rövanş maçında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla tur biletini kaptı.
Trabzonspor ise çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0, ikinci maçta da 4-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Çeyrek finalin son maçında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale yükselen taraf oldu.
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:
3, 4 veya 5 Mart
Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
21, 22 veya 23 Nisan
Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker Stadyumu)
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya Stadyumu)
- 22:53
- 22:42
- 22:36
- 22:25
- 22:23