Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Garry RodriguesSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:47
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