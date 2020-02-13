Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kuzeyboru voleybol takımına duygulandıran hediye
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Aksaray'da Serebral Palsi hastası olan 9 yaşındaki Muhammed Beryak Hüyüklü, Voleybol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nun lideri Kuzeyboru takımına, palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı oyuncuların figürlerinden maket hediye etti.
Voleybol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nun lideri Kuzeybou, ligin 18. haftasındaki müsabakasına kendi sahasında Mardin Büyükşehir Belediye Başakspor ile oynadı.
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Maç öncesinde Serebral Palsi hastası olan Muhammed Beryak Hüyüklü, palamut ve ağaç dallarından 1 ayda yaptığı oyuncu figürlerinden oluşan maketi hediye etti. Minik Muhammed'in bu hediyesi oyuncuları duygulandırdı.
Muhammed'in babası Uygar Hüyüklü, ''Bu tür etkinliklerle küçük motor kas gelişimi ve becerisini artırıp hem eğleniyor, hem de güzel şeyler ortaya çıkararak mutlu oluyor. Bu hediyeyi de Aksarayımızı gururla temsil eden Aksaray Kuzeyboru Spor Kulübümüze sürpriz hediye olarak tasarladı ve yaptı'' dedi. Oyuncular da, Muhammed'e takımın atkısı ve flamasını hediye etti.
Etiketler: serebral palsi hastası Muhammed Beryak Hüyüklü Voleybol Kadınlar 1. Ligi Kuzeyboru takımıSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 20:44
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