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Yasemin Adar Avrupa ikincisi
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo finalinde milli güreşçimiz Yasemin Adar, Rus rakibi Ekaterina Bukina’ya yenilerek gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.
Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina ile karşılaştığı kadınlar 76 kilo finalini, 4-3 kaybetti.
Daha önce 4 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin, bu sefer gümüş madalyayla yetindi.
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