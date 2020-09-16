İstanbul Park’ta yapılacak Formula 1 Türkiye ayağı büyük heyecanla bekleniyor.

10 bin adet indirimli bilet, satışa çıktığı andan itibaren 2,5 saatte tükendi.

Biletler 14 kategoride satılıyor. Toplam satılacak 80 bin biletin 55 bini tükendi. Satışı devam eden biletlerin fiyatları 350 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişiyor.

Bilet fiyatları

Platinum 2.750 TL

Gold 1.600 TL - 2.200 TL

Silver 350 TL - 1.200 TL

9 yıllık aradan sonra Formula 1 rüzgarı Türkiye'de yeniden esecek. Yarış, 13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacak.

İstanbul Parkta seyircileri birçok sürpriz de bekliyor. Formula 1 Yarışı, konser, hayvansız sirk ve Türk mutfağını tanıtıcı stantlarla renklendirilecek.

Seyirciler, İstanbul Park'taki klasik ve yarış arabaları ile traktör müzelerini de ziyaret edebilecek.