Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu-Bursaspor: Mert Güzenge

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor: Burak Pakkan

16.30 İstanbulspor-Altay: Alper Çetin

19.00 Giresunspor-Menemenspor: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok

21 Eylül Pazartesi:

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan