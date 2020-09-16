Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in ikinci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
18 Eylü Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) - Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) - Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) - Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) - Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) - Halil Umut Meler
20 EYLÜL PAZAR:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) - Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) - Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) - Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) - Atilla Karaoğlan
21 EYLÜL PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) - Ümit Öztürk
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