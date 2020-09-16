Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

18 Eylü Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) - Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) - Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) - Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) - Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) - Halil Umut Meler

20 EYLÜL PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) - Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) - Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) - Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) - Atilla Karaoğlan

21 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) - Ümit Öztürk