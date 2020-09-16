Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
NBA'de yılın en iyi çaylak takımı açıklandı
NBA'de 2019-2020 sezonunun en iyi çaylak takımı belli oldu.
NBA'de yılın en iyi çaylak takımı açıklandı. Daha önce yılın çaylağı ödülünü alan Ja Morant'ın başını çektiği takımda New Orleans Pelicans'tan Zion Williamson da yer aldı.
Miami Heat'den Kendrick Nunn, Memphis Grizzlies'ten Brandon Clarke, Golden State Warriors'tan Eric Paschall, en iyi çaylak beşini tamamlayan isimler oldu.
NBA'de yılın en iyi çaylak takımı için yapılan oylamada oyuncuların Orlando'daki performansı göz önünde bulundurulmadı.
Etiketler: nba çaylak takımıSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:20
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