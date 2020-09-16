NBA'de yılın en iyi çaylak takımı açıklandı. Daha önce yılın çaylağı ödülünü alan Ja Morant'ın başını çektiği takımda New Orleans Pelicans'tan Zion Williamson da yer aldı.

Miami Heat'den Kendrick Nunn, Memphis Grizzlies'ten Brandon Clarke, Golden State Warriors'tan Eric Paschall, en iyi çaylak beşini tamamlayan isimler oldu.

NBA'de yılın en iyi çaylak takımı için yapılan oylamada oyuncuların Orlando'daki performansı göz önünde bulundurulmadı.