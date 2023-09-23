İstanbul derbisinde Pendikspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Ev sahibi Pendikspor, ilk 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi aldı. 3 puanı bulunan Osman Özköylü'nün ekibi, lig tarihindeki ilk 3 puanını bu maçta almayı hedefliyor.

5 puan toplayan VavaCars Fatih Karagümrük ise ligdeki tek galibiyetini Rams Başakşehir deplasmanında elde etti. Alparslan Erdem'in öğrencileri yine bir İstanbul deplasmanında 3 puan almak istiyor.

İlk 11'ler

Pendikspor: Erdem, Serkan Asan, Welinton, Berkay, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Vukovic, Çekiçi, Romero, Thuram

Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Sturaro, Shukurov, Ryan Mendes, Kerem Atakan, Lasagna, Güven Yalçın

Stat: Ümraniye Şehir Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç.



