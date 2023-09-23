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Spor
TRT SPOR 23.09.2023 16:15

İstanbul derbisinde Pendikspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'de 6. haftasında Pendikspor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

İstanbul derbisinde Pendikspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Ev sahibi Pendikspor, ilk 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi aldı. 3 puanı bulunan Osman Özköylü'nün ekibi, lig tarihindeki ilk 3 puanını bu maçta almayı hedefliyor.

5 puan toplayan VavaCars Fatih Karagümrük ise ligdeki tek galibiyetini Rams Başakşehir deplasmanında elde etti. Alparslan Erdem'in öğrencileri yine bir İstanbul deplasmanında 3 puan almak istiyor.

İlk 11'ler

Pendikspor: Erdem, Serkan Asan, Welinton, Berkay, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Vukovic, Çekiçi, Romero, Thuram

Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Sturaro, Shukurov, Ryan Mendes, Kerem Atakan, Lasagna, Güven Yalçın 

 
Stat: Ümraniye Şehir Stadyumu
 
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç.

 
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