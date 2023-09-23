İrlanda Jimnastik federasyonundan ‘oyunlarında ırkçılık iddiasına’ açıklama

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bir videoda, İrlanda’da 2022 yılında yapılan jimnastik oyunlarında çocuk jimnastikçilere madalya verilirken sırada bulunan siyahi bir çocuğun pas geçilmesi ‘İrlanda’da ırkçılık’ yapıldığı konusunda sert eleştirilere neden oldu.

Bunun üzerine dün açıklama yapan Jimnastik İrlanda federasyonu dolaşımdaki videodan bilgileri olduğunu, bu konuda şikayet aldıklarını ve Ağustos ayında bu konuyu çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şikayette, etkinlikte görevlilerimizden birinin ırkçı davranışlarda bulunduğu iddia ediliyordu. E-postayı aldıktan sonra konuyu araştırdık. Jimnastik İrlanda, derhal aile ile temasa geçerek endişelerini dile getirdi ve konunun araştırıldığı konusunda güvence verdi.

"Yaşananlar kabul edilemez"

İlgili yetkilinin kimliğini tespit ettik ve söz konusu kişiyi şikayet konusunda bilgilendirdik. Söz konusu görevli, yaşananların kabul edilemez olduğunu tamamen kabul etmiş ancak bunun kasıtlı olmadığını vurgulamıştır. İlgili görevli, hatanın farkına vardıktan sonra derhal hatayı düzelttiklerini ve ilgili yarışmacının Oyun Alanından ayrılmadan önce madalyasının kendisine takdim edilmesini sağladıklarını söyledi.

"Dürüst bir hata"

Yetkili ayrıca, dürüst bir hata olarak nitelendirdikleri bu durumdan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etmiş, yarışmacı ve ailesinden şahsen özür dileme fırsatı talep etmiştir. Bu talep başlangıçta reddedilmiştir. Yarışmacı ve ailesine, kimliği tespit edilen kişi tarafından yazılı bir özür sunulmuştur.”