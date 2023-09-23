İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Ev sahibi Pendikspor, 6 haftada 4 beraberlik 2 yenilgi aldı. Pendikspor puanını 4'de yükselti.

Puanını 6'ya yükselten VavaCars Fatih Karagümrük ise ligdeki tek galibiyetini Rams Başakşehir deplasmanında elde etti.

Taraflar 1-1 sonuçlanan karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın Önemli Anları

17. dakikada Oscar Romero paslaşarak kullandığı korner sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Dituro’dan seken topa Berkay Sülüngöz’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti, VAR’da yapılan inceleme neticesinde ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada sol taraftan Sequeira’nın pasında topla buluşan Endri Çekiçi’nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprasında topla buluşan Lasagna’nın şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

45+1. dakikada sağ taraftan atılan uzun topta Sequiera, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakibinin müdahalesiyle yerde kalması neticesinde Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltıya hükmetti.

Gol 45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Oscar Romero'nun kalecinin soluna yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

56. dakikada Lusamba'nın pasında ceza yayında topla buluşan Thuram'ın şutunda, kaleci Dituro meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Pendikspor defansından seken topta Eysseric, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

86. dakikada kaleciden seken top sonrası meşin yuvarlağı sol kanatta kontrol eden Halil Akbunar, altıpas çizgisinde bekleyen Görkem Bitin'e pasını aktardı. Görkem Bitin, Fatih Karagümrük savunmasının kendisini bozmasından dolayı iyi bir vuruş yapamadı ve top taca gitti.

Gol 90+1. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Feghouli'nin pası sonrası ceza yayında topla buluşan Can Keleş'in şutunda, kaleciden seken topu Eysseric tamamladı: 1-1.

90+5. dakikada Fatih Karagümrük öne geçme şansını kaçırdı. Eysseric'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kurtardı.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Vukovic, Midtsjö (Dk. 84 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 74 Gökcan Kaya), Endri Çekiçi (Dk. 65 Halil Akbunar), Romero, Thuram (Dk. 84 Görkem Bitin)

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini (Dk. 74 Dresevic), Levent Mercan, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Eysseric), Sturaro (Dk. 61 Feghouli), Mendes, Shukurov, Güven Yalçın (Dk. 46 Can Keleş), Lasagna (Dk. 61 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 45+2 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor), Dk. 90+1 Eysseric (Fatih Karagümrük)

Sarı Kart: Dk. 88 Feghouli (Fatih Karagümrük)

Stat: Ümraniye Şehir Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç.



