Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak olimpiyat kotası kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi Japonya ile saat 13.30'da başlayan dev mücadeleyi de 3-1 kazanarak 6'da 6 yaptı. Bu sonuçla Sultanlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

İlk set Japonya'nın 25-22 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk seti kaybediyoruz.



Set sonucu:



Japonya 25-22 Türkiye pic.twitter.com/KcUJcXaHw5 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 23, 2023

İkinci sette geriye düşen Sultanlar, mükemmel bir mücadeleyle seti 22-25 kazanarak durumu 1-1'e eşitledi.

HARİKA GERİ DÖNDÜK!



EŞİTLİĞİ YAKALIYORUZ!



İkinci set sonucu:



(1) Japonya 22-25 Türkiye (1) pic.twitter.com/frSe9x3wkX — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 23, 2023

Üçüncü seti 24-26 kazanarak 2-1 öne geçiyoruz.

HANDE YİNE SET SONUNDA SAHNEDE!



4 SAYILIK SERİYLE SETİ KAZANDIK!



Üçüncü set sonucu:



(1) Japonya 24-26 Türkiye (2) pic.twitter.com/RX2uT2H3s6 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 23, 2023

Dördüncü ve son seti Sultanlar 25-12 kazandı.

İŞTE FİLENİN SULTANLARI'NA OLİMPİYAT VİZESİNİ GETİREN BLOK! pic.twitter.com/aeC0hBhVGe — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 23, 2023

Milliler, yedinci ve son maçında 24 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Belçika karşılaşacak.

Sultanlar, 6'da 6 yaptı

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek, 6'da 6 yaptı.

Elemeler 3 ülkede oynanıyor

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Japonya: Inoue, Yamada, Hayashi, Nishida, Watanebe, Seki, Fukudome (L), Nishimura (L) (Ishikawa, Hayashi, Wada, Airi, Miyabe, Tamaki)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Elif, Simge (L) (İlkin, Cansu, Aslı)

Setler: 25-22, 22-25, 24-26, 12-25

Süre: 1 saat 45 dakika

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.