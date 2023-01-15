Real Madrid ile Barcelona arasındaki final karşılaşması, bugün saat 22.00'de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Kupa’da oynamaya hak kazanan Katalan ekip Barcelona, Real Betis ile oynadığı yarı final mücadelesini penaltılarla kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu.

Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 biten mücadelede Barcelona, seri penaltıları 4-2 kazandı.

Barcelona 4 yıllık hasrete son vermek istiyor

İspanya Süper Kupası’nı 13 kez kazanarak kupanın en başarılı takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçı kaybetmeyerek rüzgârı arkasına alan Xavi’nin öğrencileri, El Clasico galibiyetinin yanında İspanya Süper Kupası’nı kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Real Madrid kupa sayısını eşitlemenin peşinde

La Liga’nın ve Süper Kupa’nın son sahibi Real Madrid, Riyad’da, King Fahd Stadyumu’nda galibiyet için sahaya çıkıyor.

İspanya Kral Kupası’nda geçtiğimiz sene Real Betis’e karşı final oynayan Valencia ile yarı finalde karşılaşan ve berabere biten mücadeleyi penaltılarla kazanan Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde İspanya Süper Kupası’nın peşinde.

Kupayı 12 kez müzesine götüren Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile kupa sayısını eşitlemek istiyor.