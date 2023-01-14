Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçı sonrası arbede
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği ve 3-1 galip geldiği maçın ardından iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.
Maçın ardından Yeni Adana Stadı'ndan ayrılan MKE Ankaragücü ile Adana Demirsporlu taraftarlar arasında stat dışında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.
[Fotoğraf: AA]
Olaylar sırasında tarafların birbirine taş attığı da görüldü. Arbede sırasında bazı araçlar zarar gördü.
Polisin müdahalesiyle olaylar yatışırken, MKE Ankaragücü taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Adana Demirspor MKE Ankaragücü
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