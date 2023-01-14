Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brighton Liverpool'u 3-0 yendi
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Brighton, sahasında Liverpool'u 3-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 20. hafta maçında Brighton'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren golleri, 46 ve 53. dakikalarda Solly March, 81. dakikada Danny Welbeck kaydetti.
Bu sonuçla Brighton, 30 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Liverpool, 28 puanda kaldı.
Günün diğer maçlarında ise Nottingham Forest, Leicester City'yi 2-0, Southampton, Everton'ı 2-1 ve Wolverhampton, West Ham United'ı 1-0 yendi.
Etiketler: Premier Lig Liverpool
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