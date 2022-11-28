Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İspanya ile Almanya berabere kaldı
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta 1-1 berabere kaldı.
İspanya ile Almanya 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
İspanya'nın golü 62. dakikada Alvaro Morata'dan gelirken Almanya'nın golünü 83. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.
E Grubu'ndaki son maçlarda İspanya, Jopanya ile karşılaşacak. Almanya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.
İkinci maçlar sonunda E Grubu'nda İspanya 4 puanla lider durumda. Japonya ve Kosta Rika 3 puana sahip. Almanya ise 1 puan ile son sırada kaldı.
Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış, Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 kaybetmişti.
Etiketler: Almanya Dünya Kupası FIFA İspanya
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