Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altaylı futbolcular stattan ayrıldı
[Fotograf: İHA]
Spor Toto 1. Lig'de çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçından sonra statta bekletilen Altaylı futbolcular, stattan ayrıldı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle hakemin tatil ettiği müsabakanın ardından güvenlik gerekçesiyle statta kalan siyah-beyazlı oyuncular yaklaşık 4,5 saat bekleyişin ardından Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan çıktı.
Altaylı taraftarlar ise halen statta beklemeyi sürdürüyor.
Etiketler: Altay Göztepe İzmir TFF 1. Lig
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