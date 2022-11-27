Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Fenerbahçe, mücadeleyi 97-91'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, ligdeki 7. maçında da galibiyete uzanarak namağlup unvanını korudu. Son 2 haftayı galibiyetle geçen Galatasaray ise bu serisini sürdüremedi ve 8. maçında 5. yenilgisini aldı.

Taraftardan yoğun ilgi

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, salonu tamamen doldurdu.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçeli taraftarların salonda takip edemediği derbinin biletlerini tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerden coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve bazı yöneticiler ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular Milot Rashica, Patrick van Aanholt ve Barış Alper Yılmaz da derbiyi saha kenarından izledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı locada takip etti.

Bu arada taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı iki kez anons yapıldı.