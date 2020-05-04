Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
İspanya futbola dönüyor
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya Ligi'nde maçların Haziran ayında başlaması planlanıyor. Takımların bireysel antrenmanlara da bu hafta başlaması kararlaştırıldı.
İspanya futbolunda sahalara dönüş hazırlığı yapılıyor. Haziran ayında maçların başlamasını planlayan La Liga yönetimi, sahalara dönüş protokolünü açıkladı.
Bu kapsamda birinci ve ikinci lig takımlarının tesislerinde, bireysel antrenman yapmalarına izin verildi. Ayrıca futbolcular, düzenli koronavirüs testlerine tabi tutulacaklar.
Söz konusu tedbirler dört haftalık dönemi kapsayacak.
Etiketler: İspanya Ligi La LigaSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 19:04
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