İspanya futbolunda sahalara dönüş hazırlığı yapılıyor. Haziran ayında maçların başlamasını planlayan La Liga yönetimi, sahalara dönüş protokolünü açıkladı.

Bu kapsamda birinci ve ikinci lig takımlarının tesislerinde, bireysel antrenman yapmalarına izin verildi. Ayrıca futbolcular, düzenli koronavirüs testlerine tabi tutulacaklar.

Söz konusu tedbirler dört haftalık dönemi kapsayacak.