Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray'da "online" divan kurulu ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübünde, koronavirüs salgını nedeniyle "online" yapılması planlanan divan kurulu toplantısı ertelendi.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Üyelerimizin bu zorlu koronavirüs salgın sürecinde bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Zoom video konferans üzerinden bu cumartesi (9 Mayıs) yapmayı planladığımız divan kurulu 23 Mayıs gününe ertelenmiştir."
Etiketler: galatasaray divan kuruluSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 19:00
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