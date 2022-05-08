Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşitme Engelliler Voleybol Takımı 3'te 3 yaptı
Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Erkek Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-0 yendi.
Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Türkiye, grupta daha önce Gana ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla yenmişti.
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