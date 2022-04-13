Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci, taraftarın heyecanının karşılığını vermeye başladı.

Transfer olduğu günden bu yana art arda talihsizlikler yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, geçirdiği farklı sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kaldı.

Bazen de tam hazır olmamasına rağmen fedakarlık göstererek takımına katkı sağlamaya çalışan İrfan Can, bu maçlarda beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcu, son sakatlığının geçmesinin ardından ise bu kez sahalara tam olarak hazır döndü.

Arkasındaki Crespo ve Zajc ile yanında oynayan Mert Hakan Yandaş’ın gösterdiği mücadeleden de faydalanan Kahveci, yeteneklerini sergilemek için daha rahat bir ortam da elde etti.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın en çok güvendiği oyuncular arasında yer alan İrfan Can Kahveci, son haftalarda performansını artırdı. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray derbisinde atılan iki golde de etkin bir rol oynadı.

İrfan, bir önceki hafta Yukatel Kayserispor karşısında attığı şık golün yanı sıra yaptığı asistle de 4-0'lık galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.

Bu sezon 19 lig maçında forma giyen İrfan Can Kahveci 3 kez fileleri sarstı, 5'te gol pası verdi.

Ligin ilk haftasında Adana deplasmanında yaptığı asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan milli futbolcu, sakatlıklar ve antrenman eksiği nedeniyle 11’inci haftaya kadar takımına katkı sağlayamamıştı.