Roman Abramovich sonrası Londra ekibinde belirsizlikler sürüyor. Londra kulübünün satışı için ek süre tanınırken, henüz bir ilerleme kaydedilememişti.

Satışa çıkarılan Londra kulübü için iki yeni isim devreye girdi. Birçok belirsizliğin gölgesinde yoluna devam eden Mavilere basketbol camiasının da dikkatini çekti

Kulübe talip olanların arasında, iki NBA ekibi var. Toronto Raptors'ın sahibi Larry Tanenbaum ve Boston Celtics'in sahibi Stephen Pagliuca, Chelsea'yi satın almak için ortak bir teklif sundu.

İnşaat sektörüyle bağlantıları bulunan Tanenbaum, basketbolun dışında NHL takımlarından Toronto Maple Leafs'de de hisse sahibi. Pagliuca ise yakın zamanda Serie A takımlarından Atalanta'nın hisselerini satın almıştı.

Kulübün devir işlemleri için son teklif süresi de belli oldu. Amerika merkezli banka Raine'nin açıklamasında son teklif süresinin 11 Mart'tan 14 Nisan'a uzatıldığı belirtildi.