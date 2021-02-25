Son testler neticesinde yöneticilerden Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio ile kulübün hukuk müşaviri Angelo Capellini'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Teknik heyetten de ismi verilmeyen bir kişinin de testi pozitif çıktı.

Pozitif çıkan tüm yöneticilerin, COVID-19 sağlık protokolünde ön görülen sürece uyacakları ifade edildi.