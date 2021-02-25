Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter'de 5 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Serie A takımlarından Inter'de 4 yönetici ve 1 teknik heyet üyesinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Son testler neticesinde yöneticilerden Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio ile kulübün hukuk müşaviri Angelo Capellini'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Teknik heyetten de ismi verilmeyen bir kişinin de testi pozitif çıktı.
Pozitif çıkan tüm yöneticilerin, COVID-19 sağlık protokolünde ön görülen sürece uyacakları ifade edildi.
Etiketler: İtalya
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