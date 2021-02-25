Sumudica, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta bir puan aldıklarını takım olarak iyi yola girdiklerini belirtti.

Remy'nin Kayserispor maçının ardından hazır olarak takıma katılabileceğinin altını çizen Sumudica, en kısa sürede Remy'nin dönmesini beklediğini vurguladı.

Sunudica, Çaykur Rizespor'un ligde kalacağını, bunun sözünü herkese verdiğini, gelecek sene takımda kalması halinde takımın üst sıralarda olacağını sözlerine ekledi.

"Bazen bir puan sizi ligde tutabilir, bir puan şampiyon yapabilir"

Sumudica, Sivasspor'un iyi bir ekip olduğunu ve Avrupa'da oynadığı maçlar nedeniyle yorgun olduğunu düşündüğünü kaydetti.

"Sivas altı sıralarda olmayı hak etmiyor. Güçlü ve kaliteli bir kadrosu var ama bu ligde ikinci yarılar ilk yarılardan daha zor geçiyor. Her puan altın değerinde. Bazen bir puan sizi ligde tutabilir, bir puan şampiyon yapabilir."

[Fotoğraf: AA]

Sumudica, oyun formatını değiştirdiklerini ve oyuncuların buna uyum sağlamaya başladığını, son oynanan Ankaragücü maçının ikinci yarısının oyun planı açısından çok iyi geçtiğini kaydetti.

"Beş maç üst üste galibiyet almadığım olmamıştı"

Sumudica, kariyerinde ilkleri yaşadığını aktardı.

"Çalıştırdığım takımlarda hiç böyle bir sonuç almamıştım. Beş maç üst üste galibiyet almadığım olmamıştı. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün yüreğimle çalışıyorum. Önemli oyuncularımız eksik. Benimde sihirli bir çubuğum yok. Maalesef eksiklerimiz çok var. sakatlıktan hastalıktan dönen. Remy halen sakat. Boldrin ilk kez bugün takımla biraz çalışacak. Sabo son maçın 15 dakikası oynadı. Biraz sabır bekliyorum."