PFDK'dan Rafael ve Adem Büyük'e ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük ve Medipol Başakşehir'den Rafael'e birer maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 25.02.2021 tarihli kararlarını açıkladı.
Karar metni şu şekilde:
1- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, resmi güvenlik görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 19.02.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Karar verilmiştir.