Pilotlar toplamda 250 kilometrenin üzerinde mesafe kat edecek ve Kuzey Kutup Dairesi'nin özel noktalarında sürüş heyecanı yaşayacak.

26-28 Şubat'ta düzenlenecek yarışlarda hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Yarışlarda 2020 sezonunda 7. dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2021'e de Monte Carlo'daki zaferle başlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, üst üste ikinci galibiyetini arayacak. İlk yarışı ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville de sezonun ilk birinciliğine ulaşmak için mücadele edecek.