Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Deneyimli çalıştırıcı, büyük oranla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde görev verdiği isimlerle sahaya çıkmayı planlıyor. Oyuncu seçeneği artan Terim, hafta sonu birkaç değişiklik yapmayı düşünüyor.

Galatasaray kalesinde her zaman olduğu gibi Fernando Muslera olacak. Fatih Terim, stoper ikilisini son iki maçta olduğu gibi Marcao ve Luyindama’dan oluşturacak.

Sağ bekte DeAndre Yedlin, sol bekte ise Ömer Bayram’ın maça başlayacağı öğrenildi. Teknik heyet, ön liberoda tercihini ise son maçlarda başarılı oyun sergileyen Etebo’dan yana kullanacak.

Sarı kırmızılılarda orta saha kurgusunda ise değişiklik yaşanabilir. Gedson Fernandes’in, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında dinlendirilebileceği belirtiliyor.

Portekizli futbolcunun oynamaması halinde, Belhanda veya Taylan’a forma şansı doğabilir.

Henry Onyekuru, Emre Kılınç ve Arda Turan’ın oynamalarına kesin gözüyle bakılıyor. İleri uçta ise yine Mustafa Muhammed yer alacak.

Sakatlıktan çıkan Feghouli ve Falcao’nun kadroda olması bekleniyor. Fatih Terim'in, maç eksiği bulunan iki futbolcuya da karşılaşmanın gidişatına göre görev vermek istediği ifade edildi.