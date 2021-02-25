Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, iki gündür Hatayspor ve Krasnodar yöneticilerinin Süper Lig'in en golcüsü Boupendza'nın transferi için görüştüklerini belirtti.

"Bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı"

Vardı, transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon euroya anlaşma sağlandığını aktardı.

"Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Atakaş Hatayspor ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek."

"Yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor"

Rahmi Vardı, Hatayspor'un emin ellerde olduğunu vurguladı.

"Hiçbir yöneticimiz ve onursal başkanımız, taraftarımızı üzecek bir hareketin içinde olmadı. Sevindirici durum; Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor. Hoşgörü bulaşıcı demiştik. Bu, yabancı futbolcularımıza da bulaştı. Hatay'dan ayrılmak istemiyorlar. Aaron Boupendza inşallah golleriyle bundan sonraki dönemlerde daha iyi paralarla Hatayspor'a ciddi kazanımlar elde ettirir."

Gabonlu futbolcu bu sezon forma giydiği 23 maçta 18 gol kaydetti.