THY Avrupa Ligi'nde transfer dönemi Çarşamba günü itibariyle sona erdi. Barcelona, sezonun son bölümüne girilirken dikkat çeken bir transfere imza attı.

Katalan ekibi, efsane oyuncu Pau Gasol ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2001 yılında NBA'in yolunu tutan yıldız oyuncu, 20 yıl sonra Avrupa'ya döndü.

Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Gasol, Olimpiyatlarda da 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanmıştı.

Kariyerinde Avrupa Ligi şampiyonluğu olmayan efsane oyuncu, bu başarıyı da yakalarsa Tony Kukoc'tan sonra Avrupa Ligi, NBA, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ikinci oyuncu olarak tarihe geçecek.

Bu sezon kötü günler geçiren Panathinaikos'tan da önemli bir imza geldi. Yoncalar, Portland'dan ayrılan Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı. Hırvat forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Olympiakos ise pota altına takviye yaptı. Pire ekibi, geçen sezonu CSKA Moskova'da geçiren, NBA tecrübesi de bulunan Kosta Koufos'u transfer etti.

Olimpia Milan ise bir süredir idmanlarda denediği Jeremy Evans ile sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki uzun, 2018-2019 yılında Darüşşafaka ile Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

İtalyan ekibi, Evans ile sakatlığı bulunan Zach LeDay'in boşluğunu doldurmuş oldu.

Zenit'ten de pota altına önemli bir transfer geldi. Rus ekibi, son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan Tarık Black'i kadrosuna kattı.

Şampiyonluk adaylarından CSKA Moskova ise transferin son günlerinde Iffe Lundberg ve Micheal Eric ile kadrosunu takviye etti.