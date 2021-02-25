Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Bu kritik maç öncesinde ligin 3'üncü sırasında yer alan Fenerbahçe'nin 51 puanı bulunuyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor ise 48 puanla 4. sırada.

Sarı lacivertliler, Karadeniz temsilcisiyle deplasmanda yaptığı son 4 resmi maçta galip gelemedi.

Bordo mavili ekip, Şenol Güneş Spor Kompleksindeki son maçta; Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçeyi 2-1 yenmişti.

Trabzon'daki son lig maçını da ev sahibi ekip yine 2-1 kazanmıştı. Bu mücadeleden önce yapılan iki lig maçından ise Fenerbahçe 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılmıştı.

İki ezeli rakibin Trabzon'da yaptığı maçlarda bordo mavili ekip 25 galibiyet aldı. Fenerbahçe 17 kez kazanırken, 15 maçta eşitlik bozulmadı.

Genel rekabette ise Fenerbahçe önde. Sarı lacivertlilerin 49, bordo mavililerin 41 galibiyeti var. 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.