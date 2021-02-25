Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin sıkça gündeme getirilmesinde art niyet aradığını söyledi.

"Şampiyonluğu hedefleyen takımımızın, hocamızın ve bizlerin huzurunu bozmak için bu yollara başvuranlar, başarısız olacaklardır. Hepimiz, Beşiktaş’ın şampiyonluğu için kenetlenmiş vaziyetteyiz."

"Başarının şifresi de bir olmak, birlik olmak, ‘biz’ olmak"

Ahmet Nur Çebi, takımda güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirtti.

"Biz büyük bir aileyiz. Aileyi zor günlerde birlikte tutmak, ailenin tüm bireylerine sahip çıkmak önemli. Kulübün tüm çalışanlarıyla, yönetim kuruluyla bunları şu ana dek başardığımıza inanıyorum. Başarının şifresi de bir olmak, birlik olmak, ‘biz’ olmak."

"Sezon planlamalarımızı Sergen Yalçın ile yapıyoruz"

Çebi, takımdaki kiralık oyuncular hakkında da görüşlerini dile getirdi.

"Mevcut kadromuzda başarılı olan kiralık futbolcularımız var. Bu oyuncular ile ilgili olarak önümüzdeki sezon planlamalarımızı teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile birlikte yapıyoruz."

Ahmet Nur Çebi, Avrupa'da da başarının mümkün olduğunu söyledi.

"Bu öncelikli hedeflerimiz arasında. Ancak her şeyi planlı programlı yapmalı. Bunun için öncelikle darmadağın olmuş ekonomimizi düzeltmeliyiz."