A Milli Takım, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde hedefe ulaştı. D Grubu'nda Hollanda, İsveç ve Hırvatistan ile eşleşen ay yıldızlılar, gruptan çıkmayı başardı.

Kırmızı beyazlılar, 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta 3'üncü sırayı aldı. Milliler, bu sonuçla üst üste 14'üncü kez turnuvaya katılma hakkı kazandı.

İlk olarak 1949 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'deki turnuvaya katılan milli takımımız, turnuvayı dördüncü sırada noktalamıştı.

1951-1971 yılları arasında 7 kez bu turnuvaya katılan ay yıldızlılar, 6'ncılıktan yukarı çıkamadı. 2001 yılında turnuvanın ev sahibi olan Türkiye, tarihinin en iyi derecesine imza attı.

'Altın jenerasyon' ile turnuvaya katılan milli takımımız, finalde Yugoslavya'ya kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

2009 yılında çeyrek finale kadar yükselen Türkiye, Yunanistan'a uzatmada 76-74 kaybederek turnuvayı sekizinci sırada bitirdi.

2013'te hayal kırıklığı yaşayarak grubunu beşinci sırada bitiren millilerimiz, turnuvaya erken veda etti.

12 Dev Adam, 2017’de ise ülkemizde final etabı düzenlenen turnuvada ilk grubu dördüncü sırada tamamladı. Ancak son 16 etabında İspanya’ya yenilerek turnuvayı noktaladı.

2022 Avrupa Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye, genç oyuncularının yanında NBA'de forma giyen yıldızların da katılımıyla turnuvada mücadele edecek.