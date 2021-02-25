İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, 24. haftanın açılış maçı olan Torino-Sassuolo müsabakasının, 17 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

Erteleme nedeni belirtilmezken, İtalyan basınındaki haberlere göre, Torino takımında 7'si oyuncu, 2'si teknik heyetten olmak üzere 9 kişide Covid-19’un İngiltere’de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandı.

Torino takımı, dün de artan vakalar sebebiyle antrenman yapamamıştı.