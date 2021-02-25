Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serie A'da Torino-Sassuolo maçına koronavirüs engeli
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 24. haftasında oynanması gereken Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakalarının çokluğu sebebiyle 17 Mart'a ertelendi.
İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, 24. haftanın açılış maçı olan Torino-Sassuolo müsabakasının, 17 Mart Çarşamba gününe ertelendi.
Erteleme nedeni belirtilmezken, İtalyan basınındaki haberlere göre, Torino takımında 7'si oyuncu, 2'si teknik heyetten olmak üzere 9 kişide Covid-19’un İngiltere’de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandı.
Torino takımı, dün de artan vakalar sebebiyle antrenman yapamamıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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