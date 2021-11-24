Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter son 16 için avantaj yakaladı
UEFA Şampiyonlar Ligi D grup maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0 yenen Inter, son 16 turu için avantaj yakaladı.
İtalyan temsilcisi Inter, sahasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini 61 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 yendi.
D Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Inter, son 16 turuna kalma yolunda önemli avantaj yakaladı.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 86 dakika sahada kaldı.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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